https://static.news.ru/photo/aa5d449e-be84-11e9-a22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Чукотский автономный округ и Республика Тыва остаются лидерами по числу заболеваний туберкулёзом и по количеству смертей от него. Вместе с тем, в целом по России это заболевание фиксируют всё реже.

Наиболее благополучная ситуация складывается в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Белгородской и Рязанской областях. По сравнению с данными за 2017 год, по итогам прошлого года заболеваемость сократилась на 8,1% — с 48,3 до 44,4 случая на 100 тысяч человек, пишет « Ридус » со ссылкой на данные Минздрава.

Смертность также пошла на спад. Снижение составило с 6,5 до 5,9 случая на 100 тысяч случаев.

Ранее News.ru писал, что в одной из школ Германии туберкулёзом заразились более 100 человек. Инцидент произошёл в учебном заведении города Бад-Шенборн на юго-западе страны.