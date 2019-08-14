Чукотский автономный округ и Республика Тыва остаются лидерами по числу заболеваний туберкулёзом и по количеству смертей от него. Вместе с тем, в целом по России это заболевание фиксируют всё реже.
Наиболее благополучная ситуация складывается в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Белгородской и Рязанской областях. По сравнению с данными за 2017 год, по итогам прошлого года заболеваемость сократилась на 8,1% — с 48,3 до 44,4 случая на 100 тысяч человек, пишет «
Смертность также пошла на спад. Снижение составило с 6,5 до 5,9 случая на 100 тысяч случаев.
Ранее News.ru писал, что в одной из школ Германии туберкулёзом заразились более 100 человек. Инцидент произошёл в учебном заведении города Бад-Шенборн на юго-западе страны.