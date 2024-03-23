Стало известно, кровь каких групп нужна пострадавшим в «Крокусе» Хирург Умнов: пострадавшие в «Крокусе» могут нуждаться в редких группах крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми редкими группами крови являются четвертая отрицательная и третья отрицательная, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, такие материалы могут понадобиться пострадавшим при теракте вв концертном зале «Крокус Сити Холл».

Очень редкой группой крови является четвертая отрицательная, третья отрицательная Они встречаются примерно у 1% граждан каждая. Также редки четвертая положительная (3%), вторая и первая отрицательные (по 7% каждая). Самой редкой группой крови считается кровь с нулевым резус-фактором (Rh null). За 50 лет с момента ее открытия только у 43 человек в мире была обнаружена «золотая» кровь, в эритроцитах которой нет никаких резус-антигенов, — отметил Умнов.

До этого Следственный комитет России сообщал, что в результате стрельбы в концертном зале в Красногорске погибли по меньшей мере 60 человек. Количество жертв может увеличиться, предупредило ведомство.

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей в составе не менее пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что число погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. По данным источников канала, среди жертв оказались трое детей.

Также сообщалось, что число пострадавших при теракте в Подмосковье увеличилось до 183 человек. При этом среди них восемь детей. Официально эта информация не подтверждалась.