Названы пять способов снизить риск инфаркта миокарда Врач Баранова: отказ от курения поможет снизить риск инфаркта миокарда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от курения и увеличение физической активности помогут снизить риск инфаркта миокарда, заявила в Telegram-канале врач-терапевт Ирина Баранова. По ее словам, также необходимо контролировать артериальное давление, которое должно удерживаться на уровне 120/80 мм рт. ст.

Никотин и смолы, попадающие сначала в дыхательные пути курильщиков, а потом и в систему кровообращения, в два раза увеличивают риск гибели участка сердечной мышцы. Речь идет не только о сигаретах, но и о кальянах, вейпах, устройствах для нагревания табака. <...> Ходить не менее 10 000 шагов каждый день. Если у вас сидячая или стоячая работа, обязательно делать физкультурные паузы, — написала Баранова.

Специалист также посоветовала контролировать уровень гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови. Она объяснила, что для профилактики инфаркта и тяжелых осложнений сахарного диабета необходимо поддерживать уровень глюкозы от 3,3 до 5,5 ммоль/л.

Кроме этого, стоит обеспечивать нормальные показатели всех видов холестерина. Для этого, по словам врача, нужно нормализовать питание, минимизировать трансжиры, повысить количество растительной клетчатки, наладить работу печени и обеспечить организм полиненасыщенными жирными кислотами.

Врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе ранее заявила, что люди, живущие в бедности, подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний в относительно молодом возрасте — 40–50 лет. Она также предупредила, что развитие ишемической болезни в этом возрасте с большей вероятностью происходит у тех, кто в детстве подвергался насилию со стороны родителей.