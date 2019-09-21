https://static.news.ru/photo/77fd74d0-dd40-11e9-83f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Продукты, богатые антиоксидантами, способствуют продлению жизни.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого иностранными учёными, передаёт « Российская газета ». По их мнению, именно эти продукты нейтрализуют действия свободных радикалов, вызывающих гибель клеток.

По словам диетолога Марият Мухиной, продукт, содержащий наибольшее количество антиоксидантов, — зелёный чай. Именно поэтому специалисты советуют пить его каждый день. Такими же свойствами обладают финики, облепиха, кисломолочные продукты, черника и помидоры, передаёт РЕН ТВ .

Как писал News.ru, представитель пивоварни Rügener Insel-Brauerei GmbH Койка Стоянова рассказала, что по количеству калорий пенный напиток относится к наиболее диетическим видам алкоголя. В среднем в 100 мл пива 45 килокалорий, что «значительно меньше, чем в вине или в крепких горячительных напитках».