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Продукты, богатые антиоксидантами, способствуют продлению жизни.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого иностранными учёными, передаёт «Российская газета». По их мнению, именно эти продукты нейтрализуют действия свободных радикалов, вызывающих гибель клеток.

По словам диетолога Марият Мухиной, продукт, содержащий наибольшее количество антиоксидантов, — зелёный чай. Именно поэтому специалисты советуют пить его каждый день. Такими же свойствами обладают финики, облепиха, кисломолочные продукты, черника и помидоры, передаёт РЕН ТВ.

Как писал News.ru, представитель пивоварни Rügener Insel-Brauerei GmbH Койка Стоянова рассказала, что по количеству калорий пенный напиток относится к наиболее диетическим видам алкоголя. В среднем в 100 мл пива 45 килокалорий, что «значительно меньше, чем в вине или в крепких горячительных напитках».

 

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