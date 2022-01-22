Названы продукты, способные защитить иммунитет от штамма «омикрон»

Жиры животного происхождения, такие как сало и масло гхи, способствуют поддержанию иммунной системы, что необходимо во время распространения и роста числа заражений штаммом «омикрон». Животные жиры богаты витамином А, который вырабатывает клетки, способные убивать вредоносные бактерии и вирусы, а также витамином Е, имеющим свойства антиоксиданта, об этом рассказала агентству городских новостей «Москва» доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королёва.

Одна из главных функций животных жиров в организме — дыхательная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90% насыщенных жиров. Качество же сурфактанта определяет воздушность лёгких, безупречность газообмена и оксигенации организма. Липидная мантия каждой клетки, то есть клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться, — объяснила специалист.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что заболевание штаммом «омикрон», который стал чаще регистрироваться у инфицированных коронавирусов в России, проходит для взрослых легче, нежели заболевание предыдущими вариантами. Он отметил, что этим штаммом могу заразиться и ранее вакцинированные люди, однако в большинстве случаев заболевание проходит в лёгкой форме, или же вообще бессимптомно.

Касательно пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России высказался врач-вирусолог Евгений Тимаков, который отметил, что пик придётся на середину февраля. Он отметил, что в Москве максимальные показатели будут зарегистрированы чуть раньше: конец января — начало февраля.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин за всё время пандемии ни разу не болел коронавирусом. На вопрос, не было ли у главы государства проявлений коронавируса, представитель Кремля ответил, что президент чувствует себя хорошо и находится в рабочем настроении.