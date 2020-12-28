Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Частое употребление крестоцветных овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли исследователи в области питания.

Дело в том, что прогрессирующее накопление жира, кальция и других веществ на внутренних стенках артерий приводит к уменьшению кровотока. А это, в свою очередь, увеличивает опасность инсульта или инфаркта, пишет РИА Новости со ссылкой на Heilpraxisnet.

Включение в рацион таких продуктов, как белокочанная, брюссельская капуста, цветная капуста и брокколи, существенно снижает количество подобных отложений. Так, у людей, которые едят в среднем более 45 граммов крестоцветных овощей в день, риск кальцификации снижается на 46%.

По данным учёных, положительный эффект связан, прежде всего, с содержанием в этих продуктах таких полезных веществ, как флавонолы и пектин, а также витамина К.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, американские специалисты пришли к выводу, что продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний способна средиземноморская диета. В течение года она может привести к положительным изменениям микробиома кишечника, а также предотвратить потерю бактериального разнообразия.