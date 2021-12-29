Названы продукты, повышающие риск развития рака

Прямой связи между онкологическими заболеваниями и продуктами питания нет, однако исследования показали, что обработанное и красное мясо повышает риск развития рака, пишет Live 24. Речь идёт о ветчине, беконе, салями и сосисках.

Исследование, в котором приняли участие порядка полумиллиона человек, <...> показало, что люди, употреблявшие красное или переработанное мясо четыре или более раз в неделю, имели на 20% более высокий риск развития рака кишечника, чем те, кто ел его реже двух раз в неделю, — сообщает издание.

Добровольцы, которые потребляли в среднем 76 граммов обработанного красного мяса в день, имели на 20% более высокий риск развития рака кишечника чем те, кто ел примерно 21 грамм такого мяса в сутки. Отмечается, что риск увеличивался на 19% на каждую ежедневную 25-граммовую порцию обработанного мяса, что равнозначно одному ломтику ветчины. При этом на каждые 50 граммов красного мяса, равнозначных одному толстому куску ростбифа, риск развития рака кишечника повышался на 18%.

Ранее диетолог Нурия Дианова связала потребление горячей пищи с риском развития онкологии. По её словам, потребление слишком горячей еды и напитков может привести к термальному ожогу пищевода, что, в свою очередь, повышает риск возникновения рака и кандидоза пищевода.