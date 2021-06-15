Названы продукты, повышающие иммунитет к вирусам

https://static.news.ru/photo/a07141c2-ce7e-11eb-973d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Дарья Русакова назвала продукты, которые укрепляют иммунитет и помогают организму противостоять вирусным инфекциям, пишут «Народные новости».

Специалист рекомендует в первую очередь включить в свой ежедневный рацион свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень. Эти продукты богаты витаминами, антиоксидантами и пищевыми волокнами, которые способствуют здоровью кишечника.

А как известно, здоровый кишечник обеспечивает иммунную защиту. Витамины активизируют иммунитет, поэтому необходимо включать больше в свой рацион сезонных овощей и фруктов, ягод, свежих салатов, — отметила Русакова.

Ежедневно, по её словам, нужно употреблять не менее 400–500 г свежих овощей и фруктов. В числе таких продуктов она назвала свежий лук, чеснок, помидоры, гранаты, абрикосы, персики и черешню.

Диетолог также советует включать в рацион белковую пищу, в том числе нежирное мясо, рыбу, молочные и кисломолочные продукты. Также стимулирует иммунитет и чеснок. К тому же это пряное растение содержит вещества, обладающие антибактериальным эффектом.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как восполнить запасы энергии при помощи сезонных овощей. В частности, нужно обратить внимание на кабачки, в которых содержится много воды. Они богаты витаминами В1, В2, С, а также низкокалорийные. Также россиянам стоит почаще есть баклажаны, которые, помимо витаминов В, С, РР и каротина, содержат такие минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор.