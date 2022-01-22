Названы продукты, которые могли привести к смерти семьи в Обухово

Брат мужчины, погибшего со своей женой от отравления в подмосковном посёлке Обухово, рассказал «Известиям», при каких обстоятельствах обнаружил тела родственников и что они употребляли в пищу. Он предположил, что семья могла отравиться картошкой, которая подавалась с разными блюдами, или пирожками.

По словам мужчины, дверь в квартиру родственников ему открыл ребёнок, который также был отравлен, но смог выжить. В данный момент он находится под наблюдением врачей.

В рвотной массе был по пояс, я не понял, что это рвота, испугался, что это кровь. Повернул голову — в трёх метрах от двери ко входу в комнату лежали девушка и мой брат. Они уже были холодные, я вызвал незамедлительно 112, — сказал родственник погибшего.

Он отметил, что отравившиеся ели и пили разные продукты, однако, вероятнее всего, каждый из членов семьи употреблял в пищу картошку, так как она была в супе, а также подавалась с другими блюдами.

В кастрюле супа немного не хватало — похоже, ел один человек. Все ели разное. <...> У брата на работе, я видел, в лотках картошка была. Ребёнок ел картошку, в супе, соответственно, была картошка, — сказал мужчина.

Он не исключил возможность отравления пирожками, которые девушка купила в местном магазине.

В подмосковном Обухово были обнаружены мёртвыми муж и жена. По предварительным данным, супруги отравились неизвестным веществом. Пострадавших с признаками отправления нашёл в субботу, 22 января, их родственник. Он вызвал медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Сын погибших госпитализирован.

Начато расследование. Оно поставлено на контроль прокуратуры.