Названы продукты, которые влияют на белизну зубов

Стоматолог Инна Ростовенко рассказала, продукты с искусственными красителями, например, соусы или сладости, влияют на белизну зубов. Она отметила, что плохо очищаются с поверхности зубов мучные продукты, так как они содержат сахар, который является питательной средой для бактерий, сообщают «Известия».

Эти бактерии образуют микробную плёнку и усиливают кариесогенную ситуацию в полости рта, — заявила Ростовенко.

По словам эксперта, на цвет зубов также влияют сладкие напитки, при этом чай всех видов, кофе и красное вино содержат танин, усиливают кислотность и способствуют появлению налёта.

Врач-дерматовенеролог Полина Колчева ранее заявила, что смывать макияж и умывать лицо перед сном обязательно, потому что от неправильного, недостаточного ухода на коже могут появиться высыпания. Она отметила, что кожа в ночное время должна дышать и отдыхать. Слишком частый уход при этом, по словам эксперта, может навредить.

Она добавила, что часто встречаются высыпания, например, акне, которые появляются из-за того, что человек забывает умыться перед сном. Она предупредила, что чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной.