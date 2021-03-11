Названы продукты, которые приводят к плохому настроению и депрессии

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Чувство тревоги, раздражительность и депрессия — эти и другие нарушения психического равновесия грозят человеку при злоупотреблении некоторыми продуктами. В чёрном списке — сладости, колбаса, кофе и даже минеральная вода, предупредила диетолог Дарья Русакова.

Так, например, чрезмерное и регулярное употребление сладких и жирных продуктов способствует ожирению. Это приводит к тому, что в организме начинает вырабатываться большое количество кортизола — гормона стресса. Как результат — постоянная тревожность, апатия и нежелание что-то менять.

Ожирение вызывает в организме негативные процессы: человек уже не хочет двигаться, у него всё болит, у него нет ни настроения, ни сил для того, чтобы совершать какие-то действия. Тогда включается замкнутый круг, — цитирует Русакову «Ридус».

Диетолог также предостерегла от обилия солёных продуктов. Это связано с тем, что избыток соли в организме вызывает мигрени, головокружения и часто приводит к состоянию постоянной усталости и стресса. Кроме того, частое употребление солёных продуктов приводит к отёкам, повышению давления, нарушению сердечной деятельности и питания головного мозга.

Большое количество соли, по словам Русаковой, содержится в колбасе и мясных полуфабрикатах, а также в майонезе, консервированных блюдах, ресторанной еде и магазинных салатах. По этой же причине в списке ограничений и минералка. Пить её без показаний не рекомендуется, а тем, кто употребляет, не следует принимать больше одного стакана в сутки.

Что касается сладких газированных напитков, то они могут вызывать временный подъём настроения, но впоследствии приводят к упадку сил. Связано это с колебанием сахара и инсулина в крови.

Если же человек замечает за собой хроническую усталость и хронический недосып, то избыточное употребление кофе и различных стимуляторов может привести лишь к истощению нервной системы. И тогда недостаток сил и подавленное состояние лишь усугубятся, отметила диетолог.

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