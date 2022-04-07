Названы продукты, которые помогут жить без сладкого

Людям, отказавшимся от сладкого, нужно есть больше мяса и сыра. Эти продукты содержат большое количество хрома, недостаток которого влияет на тропность инсулина к глюкозе, рассказал «Москве 24» врач — диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, чем меньше хрома, тем медленнее клетки получают сахар.

Именно его недостаток влияет на тропность инсулина к глюкозе. Чем меньше хрома, тем медленнее клетки получают сахар. Поэтому хром мы должны потреблять в достаточном количестве, — сказал медик.

Он отметил, при любой диете организму не хватает энергии. Поскольку её проще получить из простых углеводов, то есть из сахара, организм будет тянуть именно на сахар. В связи с этим Арзамасцев советует севшим на диету употреблять в пищу больше сложных углеводов: гречку, киноа, булугур, кускус. Они дадут недостающую энергию, к тому же они полезнее.

Специалист также добавил, что одна из причин, почему человеку хочется есть сладкое, это стресс. Поэтому он рекомендует употреблять продукты с содержанием магния и витамина B6, например, говяжью печень. Она поможет укрепить нервную систему и уменьшит уровень стресса.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова ранее поделилась советами, которые помогут россиянам быстро привести себя в форму. По её словам, на всё уйдёт минимум месяц. Она считает, что нужно соблюдать баланс в питании, а также уделить больше времени тренировкам. Самый эффективный метод — не есть после 18:00 и бегать.