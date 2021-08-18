Названы продукты, которые помогут в борьбе с артритом и атеросклерозом

Правильно подобранный рацион питания может воспрепятствовать появлению и развитию таких заболеваний, как артрит и атеросклероз. Об этом «Народным Новостям» сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Сейчас противовоспалительному питанию уделяется большое внимание, потому что воспаление лежит в основе не только артрита, но и многих других хронических заболеваний, в частности, гипертонии, атеросклероза, диабета, злокачественных новообразований, — отметил врач.

Как рассказал Гинзбург, побороть воспаления помогут кисломолочные продукты, морская рыба, а также продукты, богатые пищевыми волокнами, в частности, овощи, фрукты, ягоды, морские водоросли, грубый хлеб и крупы. Также, по его словам, в рацион следует включать приправу карри, чеснок, лук, петрушку и кинзу.

Кроме того, диетолог предостерёг от употребления сахара, красного мяса и продуктов с трансжирами. Все они способны вызвать или обострить воспалительные процессы.

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