Названы продукты, которые помогают продлить молодость

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Продлить молодость и улучшить здоровье помогают антиоксиданты. Диетологи перечислили продукты с большим содержанием этих веществ.

Облепиховое масло содержит множество липофильных компонентов, витаминов А и Е, омега-3 и жирные кислоты. Финики помогут укрепить нервную систему. В них содержится аминокислота триптофан. Работу ЖКТ улучшат глутаминовая и никотиновая кислоты, сообщает ФАН.

Зелёный чай помогает избавиться от лишнего веса. А в листках и почках белого чая есть антиоксидантные полифенолы, которые способны расщеплять раковые клетки.

Как писал NEWS.ru, употребление воды без физических нагрузок и правильного питания не поможет в снижении лишнего веса. Об этом предупредила диетолог Светлана Титова. Сама по себе вода очень важна для организма. Однако важно правильно наладить питьевой режим, пояснила она. Диетолог уточнила, что вода должна быть не кипячёная, а просто подогретая. Очень холодную или горячую воду пить не рекомендуется. Дело в том, что в воде есть полезные элементы, которые запускают работу желудочно-кишечного тракта, но при термической обработке жидкости часть этих полезных бактерий убивается.

Кроме того, по словам Титовой, воду обязательно следует пить утром — это необходимо сделать до приёма пищи, сразу же после подъёма. Тогда жидкость распределяет все полезные вещества, витамины, кислород по организму.