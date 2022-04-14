Названы продукты, которые могут вызвать разрыв кишечника

Употребление орехов, семечек, зернового хлеба, капусты и киви может привести к разрыву кишечника, рассказала «Москве 24» врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. По словам специалиста, такой риск грозит только людям с дивертикулярной болезнью, у здорового человека кишечник из-за пищи разорваться не может.

Как пояснила врач, при этом заболевании в стенке толстого кишечника образуются мешкообразные выпячивания — дивертикулы. Если в них будут скапливаться грубые волокна или семена, то может возникнуть воспаление и как результат, боль и даже разрыв кишечника. Однако люди могут и не подозревать, что страдают такой болезнью, поскольку её можно обнаружить лишь при специальном обследовании.

При употреблении семян, орехов, зернового хлеба, капусты грубые волокна могут попасть в эти дивертикулы. Их надо тщательно пережевывать, это же грубые волокна. Возникает воспаление, болевой синдром и даже перфорация, — сказала врач.

Ранее эксперты рассказали, что для здоровья желудочно-кишечного тракта нужно съедать более 30 разновидностей овощей и фруктов в неделю. Они содержат необходимую для работы кишечника клетчатку. У тех, кто съедает менее 10 разновидностей растительных продуктов, повышен риск раковых заболеваний, а также неврологических и метаболических нарушений.