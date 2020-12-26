Названы продукты, которые лучше не хранить в холодильнике

https://static.news.ru/photo/feef50ae-477e-11eb-aa05-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Капуста, шпинат, салат, зелёный лук и другие листовые овощи теряют вкусовые свойства при длительном хранении в холодильнике. Об этом рассказал пользователь китайского WeChat.

Он добавил, что от них начнёт исходить неприятный запах, который повлияет на лежащие рядом продукты. По его словам, такие овощи нужно съедать сразу после покупки или дать им немного полежать.

Ещё одна категория продуктов, которым противопоказан холодильник, — все виды тропических фруктов, включая папайю, личи и бананы, и помидоры с огурцами. В холодной среде помидоры станут мягкими и водянистыми, а бананы будут портиться, чернеть и гнить быстрее, чем при обычных температурах.

Можно, но не нужно держать в холодильнике яблоки, персики, апельсины, киви, мёд и муку, чипсы и хлеб.

Содержание влаги в муке, сухом молоке и других сыпучих продуктах крайне низкое, поэтому они хорошо хранятся в прохладном месте при комнатной температуре, — говорится в сообщении.

Недоеденную пищу тоже не следует класть в холодильник просто так. Остатки нужно накрыть крышкой, чтобы избежать бактериальной перекрёстной инфекции. И вообще, по мнению пользователя, надо избавляться от привычки всё класть в холодильник.

Как писал NEWS.ru, пользователь WeChat назвал вредные вещества, которые содержатся в картофеле и способны навредить организму.

По его словам, в процессе прорастания клубня в овоще копятся алкалоиды, которые нельзя употреблять беременным женщинам, так как могут привести к проблемам в развитии ребёнка. Также следить за количеством употребляемой картошки необходимо людям с повышенным уровнем сахара в крови.