Названы продукты для избавления от жира на животе

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Тем, кто жаждет избавиться от лишнего объёма на животе, часто дают советы, от чего им стоит отказаться в еде, а заодно о необходимости изменить распорядок жизни и добавить физические нагрузки. Однако этим людям редко рассказывают, что, наоборот, следует есть, чтобы похудеть. Пробел восполнили британские диетологи, они назвали четыре продукта, которые способствуют избавлению от жира.

В первую очередь следует употреблять высокобелковую пищу — это, например, рыба и яйца.

Из рыбных деликатесов прекрасно подойдёт тунец, так как среди других видов рыбы он наиболее диетический и содержит мало жира, передаёт РИА Новости со ссылкой на Express.

Что касается яиц, которые тоже должны стать непременным продуктом в рационе, то в их пользу исследования жизни людей, употреблявших соответствующий завтрак. Такие подопытные смогли сбросить на 65% больше веса, чем те, кто ел углеводные завтраки с той же калорийностью. Эксперты считают, что это связано со способностью яиц давать чувство насыщения и снижать тягу к еде.

Кроме прочего, по возможности следует включить в диету ягоды — клубнику, малину и чернику. Они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.

Вдобавок ко всему диетологи советуют употреблять арбузы. Они богаты ликопином, который повышает уровень аргинина — аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что жировые отложения являются фактором смертельного метаболического синдрома, который ведёт к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.