Названы признаки полного выздоровления от COVID-19

Единичный отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления человека от кронавирусной инфекции. Чтобы убедиться в отсутствии вируса в организме, следует пересдать тест через некоторое время, а ещё лучше — сдать кровь на анализ. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, врач-вирусолог Сергей Нетёсов.

По словам медика, ПЦР-тест не всегда даёт точный результат, поскольку пробу для него берут из носоглотки пациента, тогда как вирус сможет находиться в другой части организма: в лёгких, в крови, в кишечнике.

Если давать гарантию COVID-free, надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь — когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса уже нет, — сказал Нетёсов.

Ещё одно исследование, также показывающее отсутствие коронавируса в организме — анализ на антитела. По словам медика, самым лучшим показателем является хороший уровень антител класса IgG и отсутствие антител класса IgM.

Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует, — отметил врач.

Сергей Нетёсов также напомнил о риске повторного заражения коронавирусом. Чтобы снизить такую вероятность, врач рекомендует вакцинироваться, поскольку прививка, в числе прочего, снижает риск тяжёлого течения заболевания.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что пандемия коронавируса завершится, когда 70–75% населения будет иметь необходимое количество антител.