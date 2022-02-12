Названы признаки пневмонии у младенцев

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал признаки пневмонии у младенцев. Медик пояснил, что у детей до года это заболевание протекает наиболее тяжело, пишет ТАСС.

Специалист рассказал, что основным симптомом пневмонии у младенцев является учащённое дыхание. Эпидемиолог уточнил, что при этом отмечается бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка.

Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы. Это практически 100% пневмония. Наиболее часто в мире от пневмонии дома умирают именно дети до года, — пояснил Горелов.

Он добавил, что у детей в этом возрасте бронхи ещё не до конца сформированы, а дыхательные пути короче. Именно эти факторы влияют на то, что у малышей пневмония протекает тяжелее, чем у взрослых.

Ранее Горелов сообщил, что подвид «омикрон»-штамма коронавируса ВА.2 не может протекать тяжелее исходной мутации. Специалист уточнил, что новый подвид более заразен, но не представляет большей опасности.