Названы привычки, снижающие работоспособность мозга

Переутомление и нездоровый образ жизни с недосыпанием и вредными привычками могут повлиять на работоспособность мозга. Об этом «Москве 24» рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

По словам специалиста, у тех, кто постоянно находится в ненормированном рабочем графике, плохо питается, нервничает и плохо спит, мозг начинает медленнее реагировать, он не успевает вовремя принять правильное решение, нарушаются функции памяти. Даже управление транспортным средством, по мнению Евдокимова, для таких людей может быть опасным.

Ещё один фактор, влияющий на работу мозга, — использование гаджетов в неудобной позе. Как отметил врач, из-за этого страдает шейный отдел позвоночника, что приводит к нарушению кровотока и, как результат, к снижению когнитивной функции мозга.

Также, как рассказал специалист, работоспособность мозга ухудшается у тех людей, кто не занимается умственной деятельностью.

Те же, кто не читает, не получает новую информацию, ничему не учится, не получает каких-то новых навыков, пусть даже механических, хотя бы ежегодно, не напрягает свой мозг и не пользуется им, раньше столкнутся с ухудшением памяти. Их мозг раньше будет стареть, и процесс этот протекает гораздо быстрее, — заявил Евдокимов.

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