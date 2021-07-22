Названы привычки, снижающие работоспособность мозга

Переутомление и нездоровый образ жизни с недосыпанием и вредными привычками могут повлиять на работоспособность мозга. Об этом «Москве 24» рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.
По словам специалиста, у тех, кто постоянно
Ещё один фактор, влияющий на работу мозга, — использование гаджетов в неудобной позе. Как отметил врач, из-за этого страдает шейный отдел позвоночника, что приводит к нарушению кровотока и, как результат, к снижению когнитивной функции мозга.
Также, как рассказал специалист, работоспособность мозга ухудшается у тех людей, кто не занимается умственной деятельностью.
Те же, кто не читает, не получает новую информацию, ничему не учится, не получает каких-то новых навыков, пусть даже механических, хотя бы ежегодно, не напрягает свой мозг и не пользуется им, раньше столкнутся с ухудшением памяти. Их мозг раньше будет стареть, и процесс этот протекает гораздо быстрее, — заявил Евдокимов.
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