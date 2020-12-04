Названы привычки, продлевающие жизнь на десять лет

https://static.news.ru/photo/6796ac2c-3683-11eb-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре простые привычки способны увеличить продолжительность жизни человека на десять лет.

Об этом со ссылкой на исследования учёных из США сообщает Express. Отмечается, что в первую очередь издание советует придерживаться средиземноморской диеты. Она богата фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, поэтому снижается риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.

Жизнь должна состоять из радостных моментов. Если их нет, надо искать и снижать уровень стресса. Согласно исследованию американских учёных, вероятность ранней смерти у счастливых людей ниже на 3,7%, они также живут на 18% дольше, чем менее счастливые люди.

Похожа третья привычка. Требуется найти хобби, которое принесёт радость. Это может быть творческая деятельность, физические упражнения или медитация.

И, конечно, необходимо отказаться от вредных привычек. Как считают учёные, умеренное употребление спиртного снизит риск преждевременной смерти на 17–18%, а курение отнимает не менее десяти лет жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что традиционный азиатский напиток — чай матча способен предотвращать ряд заболеваний и замедлять старение, считают медики. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самая высокая продолжительность жизни японцев связана с их рационом питания и особыми привычками. В частности, одним из любимых напитков жителей страны восходящего солнца является уникальный чай матча.