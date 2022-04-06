Названы причины появления одышки

Одышка является защитным механизмом, который помогает спасти человека от низкого содержания кислорода в крови. Причиной её появления могут стать серьёзные заболевания, в том числе пониженная функция щитовидной железы — гипотиреоз, при которой падает уровень тиреоидных гормонов в крови, рассказал «Москве 24» врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев.

На фоне гормонального дисбаланса возникает риск развития бронхолегочных заболеваний и даже развития бронхиальной астмы, что ведёт к нарушению проходимости бронхов, поступлению туда кислорода и гипоксии, — отметил медик.

По его словам, нарушение ритма дыхания также может возникнуть и при гипертонической болезни. В этом случае одышка появляется даже при лёгких физических нагрузках. Еще одна причина одышки — хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма и пневмония. При воспалении и отёках просветы бронхов сужаются, в них образуется мокрота и человеку трудно становится дышать.

Кроме этого, причиной нарушения дыхания может стать аневризма головного мозга — очень редкое осложнение сосудистой патологии.

Если человек идёт по ровной поверхности и ему не хватает кислорода или он поднялся только на один этаж, то это уже средняя форма одышки. Но одышка бывает даже в покое, когда человек сидит, лежит. Это уже крайняя степень одышки, и в этой ситуации такого пациента нужно даже госпитализировать для обследования, — добавил Пурясев.

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что появление учащённого сердцебиения и одышки после перенесённой вирусной инфекции может свидетельствовать о развитии миокардита. По его словам, этот недуг провоцируют коронавирус, грипп, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы.