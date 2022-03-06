Названы причины онемения пальцев рук

Невролог Юрий Андрусов заявил, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. Он также отметил, что онемение пальцев рук бывает постоянным или приходящим. Эксперт подчеркнул, что причиной этому становятся некие поражения нервов, сообщает URA.RU.

Самый частый из них, это запястный туннельный синдром. Ещё он называется карпальный туннельный синдром, — рассказал Андрусов.

Это состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть. При этом больной ощущает онемение среднего, указательного и немного безымянного пальца.

Врач-отоларинголог Ольга Мальченко ранее заявила, что кашель при «омикроне» возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. По этой причине она предостерегла людей от лечения недуга муколитическими средствами, вызывающими мокроту. Для лечения такого кашля, по словам врача, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции. Из-за этого возникает раздражение слизистых оболочек, отметила эксперт. Ещё одним методом лечения являются препараты, которые смягчают и увлажняют слизистую.