Названы предметы, которые врачи могут забыть в теле пациента после операции

Чаще всего в телах пациентов после операций остаются марлевые салфетки, рассказал хирург Максим Авдеев «Газете.Ru». Так происходит, потому что они пропитываются кровью и сливаются с тканями. Также внутри могут остаться разные медицинские инструменты, а однажды, по словам врача, доктор оставил в теле больного очки.

Хирург, ученый и педагог Владимир Раднаев рассказал о случае, когда после удаления желчного пузыря человек вернулся с жалобой, что не может согнуться.

Мы сделали рентген, а там вдоль восходящей части толстой кишки лежит торсионный зажим. Его концы упирались в печень, а бранши — в правую подвздошную область. Без шума, тихо — так принято было в СССР — и под местной анестезией удалили зажим. Больной встал и начал сгибаться прямо в операционной, — описал ситуацию Раднаев.

Авдеев отметил, что подобное случается и в мировой практике, например, в одной из лучших мировых клиник Мейо в США в ежегодных отчётах по осложнениям фиксируют количество оставленных вещей внутри пациентов.

Понять самому, произошло ли такое с вами, не удастся, предупредил хирург. Могут появиться боли, нагноения или температура, но и не обязательно, потому что большинство медицинских инструментов не вступают в реакции с организмом.

Раднаев отметил, что за инциденты во время операции отвечает тот, кто её проводил.

Хирург — последняя инстанция, он за всё отвечает. И поэтому сейчас желающих работать хирургом становится всё меньше. Надеюсь, что скоро операции будут проводить роботы, там исключается человеческий фактор, — сказал он.

Ранее заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова член-корреспондент РАМН Льва Кактурского заявил, что почти не встречал у умерших «нормальных лёгких». Чёрные пятна, по его словам, есть у всех жителей крупных городов, хотя у курильщиков они конечно больше.