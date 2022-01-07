Названы повседневные занятия, повышающие риск заражения коронавирусом

Некоторые виды повседневных занятий повышают вероятность заражения коронавирусом. Самое рискованное из них — поход по магазинам. К такому выводу пришли британские учёные из Institute of Health Informatics, сообщает «МедикФорум».

Согласно результатам их исследования, в котором принимали участие свыше 10 тысяч человек, походы по магазинам увеличивают риск заражения COVID-19 в полтора раза. На второе место по степени риска специалисты поставили занятия спортом на свежем воздухе. При этом они сделали оговорку, что причина может быть не в физической нагрузке как таковой, а в социальной активности в процессе занятий.

К другим занятиям, увеличивающим вероятность заражения (в 1,3 раза), исследователи отнесли поездки в общественном транспорте, посещение баров, ресторанов и клубов.

Наименее рискованными учёные признали походы в парикмахерскую или салон красоты. Они также отметили, что нет убедительных данных повышенного риска заражения при посещении кинотеатров, театров, спортивных мероприятий и концертов. В исследовании учитывались данные, полученные до появления штамма «омикрон».

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