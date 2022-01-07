Названы повседневные занятия, повышающие риск заражения коронавирусом

Названы повседневные занятия, повышающие риск заражения коронавирусомУчёные: походы по магазинам увеличивают риск заражения коронавирусом в полтора раза
Некоторые виды повседневных занятий повышают вероятность заражения коронавирусом. Самое рискованное из них — поход по магазинам. К такому выводу пришли британские учёные из Institute of Health Informatics, сообщает «МедикФорум».
Согласно результатам их исследования, в котором принимали участие свыше 10 тысяч человек, походы по магазинам увеличивают риск заражения COVID-19 в полтора раза. На второе место по степени риска специалисты поставили занятия спортом на свежем воздухе. При этом они сделали оговорку, что причина может быть не в физической нагрузке как таковой, а в социальной активности в процессе занятий.
К другим занятиям, увеличивающим вероятность заражения (в 1,3 раза), исследователи отнесли поездки в общественном транспорте, посещение баров, ресторанов и клубов.
Наименее рискованными учёные
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