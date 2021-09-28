Названы последствия постковидного синдрома

Люди, переболевшие COVID-19, в дальнейшем могут жаловаться на головные боли, слабость, ухудшение памяти — все эти составляющие являются частью так называемого постковидного синдрома. При этом столкнуться с ними могут даже те, кто перенес заражение в лёгкой форме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

По словам эксперта, в настоящее время медики ведут наблюдения, чтобы выяснить , какова может быть длительность данного синдрома. Пока специалисты приходят к выводам, что его средняя продолжительность — около четырёх недель, однако около трети пациентов могут испытывать различные симптомы до двенадцати недель и дольше.

При этом постковидный синдром может приводить к дополнительным нежелательным последствиям. Первое — это обострение имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог даже уже забыть. Второе — появление новых патологий, которых раньше никогда не наблюдалось. Причём они могут возникнуть отдельно от симптомов постковида.

Кроме того, врач рассказал, что существуют данные о связи между продолжительностью постковидного синдрома и вакцинацией от коронавирусной инфекции: в том случае, если переболевший COVID-19 человек вакцинируется, его состояние быстрее придёт в норму.

Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру, — отметил Водовозов.

Ранее врач-инфекционист назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19.