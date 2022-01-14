Названы последствия отказа от вакцинации детей

Кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова заявила, что отказ от прививок может обернуться в будущем для ребёнка онкологией, бесплодием и смертью. Прививка помогает организму ребёнка сформировать иммунитет, отметила она в интервью URA.RU.

Это просто преступление — не защитить своего ребёнка, когда он ещё этого не понимает, — считает педиатр.

Добрецова привела в качестве примера менингококковую инфекцию. При заражении, если соответствующая прививка ребёнку не была сделана, возникает высокая температура и сыпь, и больного не успевают довезти до больницы — он умирает.

Врач подчеркнула, что ветрянка грозит поражением оболочек мозга.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае начали собирать согласия родителей подростков от 12 до 17 лет на прививку от коронавируса вакциной «Спутник М». В региональном Минздраве отметили, что от вакцинации можно отказаться. Если согласия не будет, то и прививать не будут.