Названы последствия отказа от вакцинации детей

Врач Добрецова: отказ привить ребёнка грозит ему онкологией, бесплодием и смертью
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:31, 15 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова заявила, что отказ от прививок может обернуться в будущем для ребёнка онкологией, бесплодием и смертью. Прививка помогает организму ребёнка сформировать иммунитет, отметила она в интервью URA.RU.
Это просто преступление — не защитить своего ребёнка, когда он ещё этого не понимает, — считает педиатр.
Добрецова привела в качестве примера менингококковую инфекцию. При заражении, если соответствующая прививка ребёнку не была сделана, возникает высокая температура и сыпь, и больного не успевают довезти до больницы — он умирает.
Врач подчеркнула, что ветрянка грозит поражением оболочек мозга.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае начали собирать согласия родителей подростков от 12 до 17 лет на прививку от коронавируса вакциной «Спутник М». В региональном Минздраве отметили, что от вакцинации можно отказаться. Если согласия не будет, то и прививать не будут.