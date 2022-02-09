Названы последствия отказа от ужинов

Отказ от ужинов замедлит обмен веществ и помешает терять жир, а также способен нарушить уровень глюкозы, сообщает Live 24. Вот от чего действительно стоит отказаться — от тяжёлой пищи вечером вроде пиццы или пасты. А пропускать ни завтрак, ни обед, ни ужин нельзя: это вызывает чувство голода и грозит перееданием в дальнейшем.

Ужин необходим, но грамотно составленный и полезный. Так, например, от пиццы, пасты, картофеля-фри, мясных блюд и даже мюслей стоит отказаться. Это тяжёлая пища, которую желудку будет сложно переваривать в вечернее время. В результате остатки трапезы прочно зафиксируются в районе талии и ягодиц. Питание должно быть лёгким с наличием овощей, — сообщает издание.

Также отмечается, что известное правило прекратить полноценно питаться после шести вечера уместно, только если человек ложится спать в 10 часов вечера. Ужинать стоит за два с половиной — четыре часа до сна.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова предупредила, что болезненное стремление к строгому соблюдению диеты чревато расстройством пищевого поведения. Это может повысить тревожность по поводу питания. Она отметила, что любое отступление от рациона в таком случае воспринимается как катастрофа, когда «люди делят продукты на „чистые“ и „нечистые“ — с ГМО, глютеном, лактозой и без них».