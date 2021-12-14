Названы последствия отказа от сахара на две недели

Если отказаться от потребления сахара на 14 дней, у человека может снизится тяга к сладкому, также он будет реже испытывать чувство голода. Более того, снизится усталость из-за нормализации выработки гормонов эндорфина и серотонина, пишет Live 24.

Исследования доказывают, что сладкое не способствует повышению энергии, а напротив, может понижать её. С научной точки зрения потребление сахара влияет на выработку некоторых химических веществ в головном мозге. Поскольку при чрезмерном употреблении сахара гормоны эндорфин и серотонин вырабатываются меньше, чувство усталости усиливается, — говорится в публикации.

Помимо этого, отказ от сладкого может сделать кожу чистой и сияющей. По имеющимся данным, многие женщины склонны к высыпаниям после чрезмерного потребления сахаросодержащих продуктов. Большое количество съедаемого сахара может привести к нарушению концентрации внимания из-за скачков глюкозы в организме. Если отказаться от этого продукта, можно снизить вес, избавиться от отёков и достичь ощущения лёгкости в организме.

Ранее учёные Колумбийского университета США провели исследование, в рамках которого выяснилось, что рафинированные продукты, например, рис, сахар и хлебобулочные изделия, провоцируют бессонницу. По их мнению, организм регулирует повышенный уровень сахара в крови с помощью инсулина, что приводит к выбросу адреналина и кортизола, которые могут стать причиной нарушения сна.