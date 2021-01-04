Названы портящие цвет зубов продукты

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Продукты, которые могут изменить цвет зубов в худшую сторону, перечислила директор института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева.

Самыми сильными красителями оказались черника, чёрная смородина, свекла, вишня и красное вино. Как объяснила врач, в этих продуктах красящие пигменты сочетаются с кислотой, что ускоряет их проникновение в эмаль.

Макеева также рекомендует всем, кто хочет похвастаться красивой улыбкой, отказаться от от цветных газированных напитков, большинства специй и соусов. Зубы, продолжила специалист, темнеют и из-за регулярного употребления кофе и чая.

Чай и кофе, безусловно, окрашивают зубы. Причем чай — гораздо сильнее. Это связано с наличием в нем, кроме пигментов и кислот, еще и танинов, — уточнила Макеева, слова которой приводит АГН «Москва».

Каждый раз, после того, как была выпита чашка кофе или чая, стоматолог рекомендует споласкивать рот или применять зубную пенку с ферментами.

А вот американский дантист Сухайль Мохиуддин ранее рассказал, что зубная щётка может накапливать на себе «тонну микробов». Поэтому просто промывать её под струёй воды — крайне неэффективно. Как надёжно продезинфицировать щётку от миллионов бактерий, медик показал в ролике в TikTok. Для более эффективной очистки стоматолог посоветовал оставлять зубную щётку на ночь в растворе воды с трёхпроцентной перекисью водорода, сообщал NEWS.ru.