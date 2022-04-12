Названы полезные свойства сауны для организма

Сауна полезна для работы мозга и сердца, для мышц и кожи, а также для иммунитета и общего самочувствия, сообщает Live 24 со ссылкой на масштабное финское исследование. Также регулярно посещающие её мужчины оказались меньше подвержены психологическим расстройствам.

Для сердца полезно то, что поход в сауну равен физической нагрузке средней интенсивности.

В парной сердцебиение возрастает до 120–150 ударов в минуту, что соответствует уровню физической нагрузки средней интенсивности. Активная циркуляция крови повышает эластичность сосудов и уменьшает риск развития коронарной недостаточности. По словам экспертов, подверженность ишемическому инсульту у людей, регулярно посещающих сауну, заметно снижается, — пишет издание.

Мышцы же в сауне получают расслабление, из них уходит боль. Но учёные предупреждают о мерах предосторожности, потому что иногда тепло может её усугубить.

Также для посещения сауны следует посоветоваться с врачом, так как хронические заболевания и проблемы вроде порока сердца или гипотонии несут опасность.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и варикозным расширением вен не стоит ходить в баню, иначе может произойти гипертонический криз. Он порекомендовал людям с болезнями сердца мыться на средней или нижней полке.