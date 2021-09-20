Названы полезные свойства риса в осеннем рационе

Рис обладает огромной пользой для здоровья. Благодаря его свойству давать ощущение сытости он особенно рекомендуется для диеты в осенне-зимний период. Об этом «Народным Новостям» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко. Главное, пред готовкой крупу нужно обязательно вымочить.
По мнению специалиста, лучше всего выбирать рис с наименьшим количеством крахмала в своём составе. Это может быть дикий, то есть необработанный, а также рис коричневых и красных сортов.
Мойсенко отметила, что рис отлично
Но все зависит от того, как рис сварен. Например, в состоянии аль-денте рис может играть роль сорбента в ЖКТ. Если же рис отварен до полной готовности, он позволяет выводить жидкость из организма. При этом есть важное правило — рис необходимо готовить без соли, — пояснила медик.
Диетолог также предупредила, что такая рисовая диета не подходит детям до 15 лет, беременным женщинам, а также людям с плохой перистальтикой кишечника и заболеванием поджелудочной железы. Для мужчин она не всегда подходит, потому что многие просто срываются из-за недостатка белка.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что длительное соблюдение ряда популярных диет может нанести непоправимый вред здоровью. Он отметил, что сейчас очень распространено применение не лечебных, а бытовых диет, польза которых под большим вопросом. Так, по словам медика, однозначно следует воздержаться от белковой диеты. Она даёт серьёзную нагрузку на печень и почки, а если у человека есть хроническая болезнь почек, это может привести к почечной недостаточности.