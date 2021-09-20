Названы полезные свойства риса в осеннем рационе

Рис обладает огромной пользой для здоровья. Благодаря его свойству давать ощущение сытости он особенно рекомендуется для диеты в осенне-зимний период. Об этом «Народным Новостям» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко. Главное, пред готовкой крупу нужно обязательно вымочить.

По мнению специалиста, лучше всего выбирать рис с наименьшим количеством крахмала в своём составе. Это может быть дикий, то есть необработанный, а также рис коричневых и красных сортов.

Мойсенко отметила, что рис отлично подойдёт для желающих похудеть, поскольку он обладает хорошей сорбирующей активностью, помогая выводить из организма лишнюю жидкость. Кроме этого, разбухая, рисовые зерна дают человеку ощущение сытости, что особенно важно при соблюдении диеты в холода.

Но все зависит от того, как рис сварен. Например, в состоянии аль-денте рис может играть роль сорбента в ЖКТ. Если же рис отварен до полной готовности, он позволяет выводить жидкость из организма. При этом есть важное правило — рис необходимо готовить без соли, — пояснила медик.

Диетолог также предупредила, что такая рисовая диета не подходит детям до 15 лет, беременным женщинам, а также людям с плохой перистальтикой кишечника и заболеванием поджелудочной железы. Для мужчин она не всегда подходит, потому что многие просто срываются из-за недостатка белка.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что длительное соблюдение ряда популярных диет может нанести непоправимый вред здоровью. Он отметил, что сейчас очень распространено применение не лечебных, а бытовых диет, польза которых под большим вопросом. Так, по словам медика, однозначно следует воздержаться от белковой диеты. Она даёт серьёзную нагрузку на печень и почки, а если у человека есть хроническая болезнь почек, это может привести к почечной недостаточности.