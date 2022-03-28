Названы полезные свойства бананов

В бананах содержится магний, этот полезный микроэлемент способствует набору мышечной массы после тренировок, а также ускоряет восстановление организма. Помимо этого, данные фрукты содержат 6% суточной нормы фолиевой кислоты, которая помогает бороться с депрессией, пишет Live 24.

Если после тренировки у вас сильно болят мышцы, это может означать дефицит магния в организме. Это вещество содержится в бананах, которые могут помочь с наращиванием мышечной массы, а также с расслаблением мышц и синтезом белка. Кроме того, калий в бананах помогает скорее восстановиться после тренировки, — пишет издание.

Также бананы содержат в себе триптофан — полезный микроэлемент, который помогает бороться с бессонницей, гневом, тревогой и депрессивными состояниями. В этих фруктах содержится мало натрия и много калия, поэтому бананы положительно влияют на артериальное давление, а также минимизируют риск инфаркта и инсульта.

Ранее стало известно, что бананы могут стать средством для увлажнения кожи лица, а также повысить её упругость. Из этих фруктов можно сделать маску, которая восстановит потрескавшуюся и пересушенную кожу из-за большого количества витамина А.