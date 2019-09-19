https://static.news.ru/photo/fbce8b2a-daf0-11e9-b963-fa163e074e61_660.jpg Фото: F. Hecker/imago stock&people/Global Look Press

Учёные выяснили, что регулярное употребление чая является профилактикой возрастных изменений мозга.

Об этом говорят результаты исследования специалистов Национального университета Сингапура. Согласно ему, чай также повышает эффективность нейронных связей.

Наши результаты являются первым доказательством того, что регулярное употребление чая оказывает положительное влияние на структуры мозга и защищает мозг от возрастных изменений, — передаёт журнал Aging слова руководителя исследовательской группы Фэна Лэя.

В ходе эксперимента учёные анализировали образ жизни, результаты нейропсихологических тестов и нейровизуализации подопытных. В исследовании участвовали 36 человек, возраст которых — 60 лет и старше. У людей, которые пили чай около четырёх раз в неделю в течение 25 лет, гораздо лучше функционируют связи между областями мозга.

В частности, подобными свойствами обладают три вида чая — зелёный, чёрный и улун.

Ранее News.ru писал о том, что член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова рассказала, что частое употребление в пищу крепкого чая может привести к развитию гастрита — острого или хронического. Это утверждение, по словам специалиста, касается как чёрного, так и зелёного чая.