Названы пищевые привычки, помогающие похудеть Эндокринолог Павлова: горячие супы и питье воды помогут похудеть

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Питье воды позволяет употреблять меньше калорий в течение дня, заявила эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik. Она объяснила, что иногда человек принимает жажду за желание перекусить. Особенно в то время, когда после предыдущего приема пищи прошло меньше трех часов.

У нас есть такое ухищрение — пойти попить чаю и при этом съесть что-нибудь, в результате мы все время «подбрасываем» себе лишние калории. Надо научиться пить воду между приемами пищи. Когда еще не пришло время есть, потому что прошло меньше трех часов после предыдущего приема пищи, а вроде как хочется, возможно, вам на самом деле хочется пить. Если вы начнете это делать, то спокойно сможете проводить три и более часов без пищи, — сказала доктор.

Также Павлова рекомендовала чаще питаться горячими супами: их нельзя съесть быстро, поэтому мозг будет успевать получить сигнал о насыщении. Вместе с тем важно пережевывать пищу. Это тоже замедлит время поглощения еды, чтобы мозг вовремя ощутил насыщение.

Эндокринолог отметила важность сна в вопросах соблюдения нормы потребляемых калорий. Из-за недосыпа человеку часто приходится обращаться к калорийной пище, чтобы сохранить бодрость.

Ему придется как-то сохранять бодрость в течение дня при желании спать, для этого ему придется что-то пить и есть, и вода в этом плане будет помогать значительно меньше, чем сладости, вкусности, какие-то стимулирующие вещества, энергетики, кофе. А все это имеет свои калории, иногда избыточные, и только на одном этом можно набрать вес, — говорит Павлова.

Ранее диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что худеющие люди напрасно отказываются от полезных жиров и сложных углеводов, таких как крупы и цельнозерновой хлеб. По ее словам, подобная диета может негативно отразиться на красоте и здоровье, поскольку сложные углеводы необходимы для стабильного уровня сахара в крови, чувства насыщения и обеспечения организма энергией.