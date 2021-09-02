Названы первые признаки онкологии

Для успешного лечения онкологии очень важно вовремя выявить первые симптомы заболевания. Заведующий клинико-диагностическим отделением, врач-кардиолог, терапевт, сомнолог клиники НАКФФ Павел Александров назвал «ФедералПресс» признаки, которые могут свидетельствовать о начале опасной болезни.

Медик рекомендует обратить особое внимание, если произошло изменение формы каких-то частей тела, появилась асимметрия и разрастание тканей.

Это можно заметить «на глаз» или при прикосновениях, на ощупь. Также стоит обратить внимание на постоянную усталость, апатию, отсутствие интереса к жизни, нежелание работать, общаться, — сообщил Александров.

Так, по словам медика, одними из ранних симптомов рака являются резкая потеря веса, кровянистые выделения в моче и кале, частые головные боли, а также повторяющаяся температура без сопутствующих симптомов и дискомфорт в горле.

Как рассказал Александров, иногда люди годами живут с постоянным кашлем, болью в горле, хрипят и испытывают проблемы с глотанием, это не норма и требует детального обследования лёгочной ткани и пищеварительной системы.

Также на онкологию могут указывать различные проблемы с кожей. Локальное потемнение, краснота, шелушение, зуд могут оказаться признаками не только рака кожи, но и внутренних органов. Кроме того, следует обращать внимание на изменения в родинках, поскольку они очень часто перерождаются в недоброкачественные образования, добавил врач.

Ранее ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В. А. Оппеля СЗГМУ им. И. И. Мечникова хирург Рустем Топузов перечислил ранние признаки онкологического заболевания желудка. По словам хирурга, у больного может наблюдаться тошнота и рвота после приёма пищи, ощущение кома в нижем отделе пищевода и нарушение прохождения еды.