Названы отличия гиповитаминоза с постковидным синдромом

С приходом весны переменчивая погода оказывает влияние на самочувствие людей, а с учётом продолжающиеся пандемии коронавируса многие справедливо путают гиповитаминоз с постковидным синдромом. Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.ru Валерий Саванович рассказал «Известиям», что усталость, нарушение сна и пищеварения, может говорить о нехватке витаминов в организме. Эксперт также призвал не путать «авитаминоз» — полное отсутствие витаминов в организме, с «гиповитаминозом».

Гиповитаминоз развивается по двум причинам: в зимний период, как правило, существует дефицит витаминов из-за нехватки свежих овощей, фруктов и ягод, - пояснил Саванович.

При этом главное отличие гиповитаминоза от постковидного синдрома заключается в том, что он вызывает повышение тромбообразования. Это следствие повреждения сосудов, снижения скорости тока крови и её сгущение после коронавируса. В остальном, по словам специалиста, симптомы практически полностью совпадают: расстройства пищеварения, снижение активности иммунитета, выпадение волос, постоянная усталость и сильная утомляемость.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время болезни коронавирусом, отметил эксперт.