Названы основные симптомы коронавируса у детей

https://static.news.ru/photo/fd30dc82-b0fd-11ea-a3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лихорадка, диарея и рвота являются главными симптомами заражения детей инфекцией коронавируса. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты в четырёх больницах Западного Китая.

Также у детей фиксировали проблему с лёгкими, но она проявляется не в первую очередь, сообщает издание PLoS Medicine.

Учёные выяснили, что заражение сопровождалось у детей лихорадкой в 76% случаев, за которыми велось наблюдение. Данный показатель у взрослых составил 44%. Сильный кашель появился у 62% детей, диарея и рвота — у 12%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дети заражаются коронавирусной инфекцией реже своих родителей. К такому выводу пришли немецкие учёные. Они обследовали 2500 пар «дети-родители» без симптомов на острую или перенесённую коронавирусную инфекцию. Уже справились с заболеванием, вызываемым коронавирусом, 45 родителей и только 19 детей.