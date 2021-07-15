Названы основные осложнения при коронавирусе

Результаты масштабного исследования об осложнениях при коронавирусной инфекции опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В нём принимали участие 73 197 пациентов с COVID-19 из 302 больниц Великобритании.

У половины пациентов — 36 367 человек — было зафиксировано одно или несколько осложнений. В основном они возникали у мужчин разных возрастов и людей старше 60 лет. Чаще всего у человека были диагностированы сложные респираторные, почечные и системные нарушения, а также неврологические, желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые и печёночные осложнения.

У многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых ещё будут долгосрочные последствия, — заявил руководитель исследования Ивен Харрисон из Эдинбургского университета.

Частота осложнений росла с возрастом, так, в группе от 19 до 49 лет они возникали у 39% пациентов, а у людей 50+ проблемы после COVID-19 были диагностированы в 51%. Также 27% человек заявили, что менее способны заботится о себе, чем до коронавирусной инфекции.

Мы изучили широкий спектр осложнений и обнаружили, что кратковременное повреждение нескольких органов чрезвычайно распространено у тех, кто лечится в больнице от COVID-19, — рассказал автор статьи доктор Томас Дрейк.

Самыми частыми осложнениями были проблемы с почками, они затрагивали почти каждого четвёртого человека (24% больных), респираторные проблемы возникали у 18% заболевших, и системные — у 16%.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предупредил международное сообщество о вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов заболевания. В организации заявили, что если более опасные штаммы коронавируса распространятся по всему миру, то их будет сложнее контролировать.