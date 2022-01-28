Названы основные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»

Приём антибиотиков и разжижающих кровь средств без назначения врача может привести с нежелательным последствиям, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Специалист подчеркнул, что главной ошибкой при «омикроне» является самолечение. Так, самостоятельный приём антибиотиков может привести к устойчивости организма к подобным препаратам.

Это реально то, что убивает гораздо больше, чем «омикрон». Те, кто работал в реанимациях, в серьёзных отделениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не действует, — сказал Хухрев.

Такая же ситуация и с препаратами для разжижения крови. Они не имеют «противоядия», и если на фоне такого лечения у человека начнётся кровотечение желудка, то остановить его будет крайне сложно.

Хухрев также посоветовал не принимать без особой необходимости жаропонижающие при температуре ниже 39 градусов. По его словам, если человек чувствует себя более-менее и может потерпеть температуру ниже 39 градусов, то жаропонижающие ему вообще не нужны.

Ещё одной ошибкой, по его мнению, является лечение коронавируса алкоголем, поскольку спиртное даёт ещё большую нагрузку на и без того страдающую иммунную систему.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что при простуде, гриппе или коронавирусе категорически нельзя употреблять спиртное. Он подчеркнул, что любые алкогольные напитки несовместимы с лекарствами, а также вызывают дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию.