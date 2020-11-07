Названы ошибки при тестировании на коронавирус

https://static.news.ru/photo/78db5df4-222c-11eb-a745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители российских лабораторий заявили, что ложные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны сразу с несколькими ошибками как работников, так и пациентов.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что биоматериал должен браться из двух локаций: ротоглотки и носоглотки. Вероятность ошибки возрастает, если мазок взят только из одного места, отметила заместитель генерального директора компании «Лабораторная служба Хеликс» Дарья Горякина.

Она добавила, что при взятии мазка важна полная стерильность всего, имеющего отношение к тесту.

В лаборатории «Гемотест» обратили внимание на следующее: при взятии пробы медик не должен касаться щёк, языка, дёсен и губ, а зонд нельзя обрезать ножницами, поскольку на них может остаться вирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что изменение правил лечения россиян с коронавирусом позволит госпитализировать пациентов принудительно. Новые правила устанавливают обязательную госпитализацию лиц, которые имеют положительный тест на коронавирус. Если же пациент отказывается ложиться в больницу, вопрос о его госпитализации будет решать суд. И в этом случае речь идёт о принудительном помещении в стационар.