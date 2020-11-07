Названы ошибки при тестировании на коронавирус

Представители российских лабораторий заявили, что ложные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны сразу с несколькими ошибками как работников, так и пациентов.
Об этом
Она добавила, что при взятии мазка важна полная стерильность всего, имеющего отношение к тесту.
В лаборатории «Гемотест» обратили внимание на следующее: при взятии пробы медик не должен касаться щёк, языка, дёсен и губ, а зонд нельзя обрезать ножницами, поскольку на них может остаться вирус.
Ранее NEWS.ru сообщал, что изменение правил лечения россиян с коронавирусом позволит госпитализировать пациентов принудительно. Новые правила устанавливают обязательную госпитализацию лиц, которые имеют положительный тест на коронавирус. Если же пациент отказывается ложиться в больницу, вопрос о его госпитализации будет решать суд. И в этом случае речь идёт о принудительном помещении в стационар.