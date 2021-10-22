Названы органы человека, которые чаще всего поражает COVID-19

Коронавирус представляет наибольшую опасность для лёгких, кишечника и печени человека. COVID-19 также сильно влияет на иммунологическую память. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Вести FM» врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По словам медика, у COVID-19 несколько «любимых» органов.

Это лёгкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование, — отметил Тимаков.

Кроме того, у коронавируса большое количество рецепторов в кишечнике и печени. Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции. У детей чаще всего страдает кишечник, где нарушаются все процессы и состояние микробиоты, что влияет на иммунитет, подчеркнул вирусолог.

Тимаков добавил, что COVID-19 работает как корь, которая стирает около 20–30% иммунитета. По этой причине человек, перенёсший коронавирус, цепляет новые инфекции и часто болеет.

Ранее Тимаков сообщил NEWS.ru, что регистрация и завоз в Россию зарубежных вакцин от COVID-19 — вопрос дискуссионный, но иностранные препараты могут оказаться нужны гражданам РФ, постоянно пересекающим границу для путешествий или работы.

Ранее учёные выяснили, что невакцинированные люди могут повторно заражаться коронавирусом каждые 16 месяцев. На это влияет общий рост числа случаев заражения в обществе. При этом количество повторных заражений увеличивается с приближением зимы.