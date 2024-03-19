Названы опасные последствия популярной у звезд диеты Daily Mail: интервальное голодание вдвое повышает риск смерти от болезней сердца

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Интервальное или прерывистое голодание может нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе, сообщило издание Daily Mail. Исследование показало, что у тех, кто ест только восемь часов в день, почти в два раза повышается риск сердечного приступа и инсульта в более позднем возрасте.

Ограниченное по времени питание — разновидность прерывистого голодания — предполагает ограничение времени приема пищи от четырех до 12 часов в течение 24-часового периода. Такого режима питания придерживаются премьер-министр Великобритании Риши Сунак, миллиардер Илон Маск и актриса Дженнифер Энистон.

Предыдущие исследования связали ограниченное по времени питание с нормализацией артериального давления, уровня глюкозы в крови и уровня холестерина. Но исследование, в котором приняли участие 20 тысяч взрослых, показало, что те, кто придерживался ограниченного по времени плана питания, на 91% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее нутрициолог высшей категории Екатерина Несвит рассказала, что интервальное голодание переключает организм на использование собственных ресурсов и противопоказано беременным и кормящим женщинам. По ее словам, голодать опасно и пациентам с гипогликемией.