Названы опасные последствия поедания макарон каждый день

Употребление макарон в большом количестве может привести к синдрому раздражённого кишечника, аутоиммунным заболеваниям и проблемам с кожей. Причиной является глютен, который содержится в 90% всех макаронных изделий. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.

По словам Гавриковой, одним из залогов здоровья человека является разнообразие нутриентов в его рационе Если же поедать макароны ежедневно, из рациона окажутся исключены нутриенты, содержащиеся, например, в крупах.

Если вы любите макароны, проанализируйте, нет ли у вас проблем с ЖКТ, аутоиммунных заболеваний, как выглядит ваша кожа, есть или нет лишний вес. Если вы здоровы, то можете употреблять обычные макароны из пшеницы. Однако знайте меру, — предупредила специалист.

Любителям макарон специалист рекомендовала обратить внимание на продукт, не содержащий глютен: фунчозу, ширатаки, макароны из гороха, нута, кукурузы. Также Анастасия Гаврикова посоветовала обращать внимание на сообщение об отсутствии в составе продукта ГМО.

Ранее французские эксперты назвали самые распространённые ошибки при варке макарон. Одной из них является добавление оливкового масла в воду.