Названы опасные последствия COVID-19 для сердца

Кардиолог Шугушев сравнил последствия коронавируса для сердца с обширным инфарктом
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:31, 10 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев заявил, что состояние пациента, чьё сердце пострадало от COVID-19, похоже на то, в котором находится человек, перенёсший обширный инфаркт. Эксперт добавил, что самые тяжёлые последствия выявляются уже при постковидном синдроме. Об этом сообщает радио Sputnik.
К сожалению, средняя продолжительность жизни таких пациентов — всего лишь пять лет. Сердечную недостаточность связывают по прогнозу примерно с раком лёгкого, то есть люди с этими диагнозами одинаковое число лет живут от выявления симптомов до летального исхода, — рассказал Шугушев.
Кардиолог добавил, что возраст пациента не играет никакую роль. Он также отметил, что ни российские, ни зарубежные учёные пока не выяснили, какие факторы приводят к сердечной недостаточности при постковидном синдроме.
Ранее коллектив зарубежных учёных установил, что ожирение может стать причиной тяжёлого течения коронавируса. Согласно результатам нового исследования, COVID-19 способен развиваться в жировой ткани человека. Специалисты отметили, что их работа позволит более точно установить связь между ожирением и тяжёлой формой вирусной инфекции.