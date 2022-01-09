Названы опасные последствия COVID-19 для сердца

Врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев заявил, что состояние пациента, чьё сердце пострадало от COVID-19, похоже на то, в котором находится человек, перенёсший обширный инфаркт. Эксперт добавил, что самые тяжёлые последствия выявляются уже при постковидном синдроме. Об этом сообщает радио Sputnik.

К сожалению, средняя продолжительность жизни таких пациентов — всего лишь пять лет. Сердечную недостаточность связывают по прогнозу примерно с раком лёгкого, то есть люди с этими диагнозами одинаковое число лет живут от выявления симптомов до летального исхода, — рассказал Шугушев.

Кардиолог добавил, что возраст пациента не играет никакую роль. Он также отметил, что ни российские, ни зарубежные учёные пока не выяснили, какие факторы приводят к сердечной недостаточности при постковидном синдроме.

Ранее коллектив зарубежных учёных установил, что ожирение может стать причиной тяжёлого течения коронавируса. Согласно результатам нового исследования, COVID-19 способен развиваться в жировой ткани человека. Специалисты отметили, что их работа позволит более точно установить связь между ожирением и тяжёлой формой вирусной инфекции.