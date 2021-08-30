Названы опасные для детей диеты

Опасными для детей могут быть диеты, исключающие глютен, углеводы и мясо. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

По словам Османова, увлечением питанием, исключающим все мясные продукты или в принципе все продукты животного происхождения, — вегетарианством и веганством, а также модные безглютеновые диеты могут быть опасны для растущего организма.

Например, в условиях нашего климата довольно сложно обеспечить адекватное поступление железа, крайне важного в развитии ребёнка, из растительных продуктов, — отметил педиатр.

По его словам, мясные продукты являются незаменимым источником железа, а отсутствие в рационе рыбы приводит к дефициту йода и омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, не синтезирующихся в организме.

Кроме того, важным источником энергии являются углеводы, они обеспечивают больше половины от суточной потребности. При этом важно, чтобы в организм ребёнка поступало как можно больше сложных углеводов — злаков, каш, овощей.

Исключение глютеновых продуктов без медицинских показаний может привести к недостаточности питания, дефициту витаминов группы В, а вслед за этим и к нарушению в работе нервной системы, — подчеркнул врач.

Педиатр также отметил, что мнение о том, что с 1,5–2 лет ребёнок может есть то же, что и взрослые, ошибочно. В этом возрасте пищеварительная система ещё вырабатывает ряд ферментов в минимальном количестве и некоторые продукты — например, грибы — организм ребёнка просто не сможет усвоить.

По словам медика, важно обеспечить детям сбалансированное питание, где порядка 50% от суточного потребления составляют белки животного происхождения, содержащие незаменимые аминокислоты.

70% жиров также должны быть животного происхождения, они обеспечивают около трети суточной потребности в энергии. Их качеству уделяется особое внимание. Присутствие трансжиров в продуктах детского меню недопустимо, — уточнил Османов.

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