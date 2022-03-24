Названы обязательные условия для здорового сна

Для здорового сна нужно соблюдать режим, засыпать в спокойствии и отказаться от алкоголя, сообщил эксперт по сну из университета Лафборо Кевин Морган. Он объяснил, что сон регулируется циркадными ритмами, организм привык к повторяющимся в одно время событиям, передаёт Live 24.

Тревожность мешает заснуть, поэтому перед сном нужно решить все вопросы или перенести их на утро, посоветовал эксперт. Алкоголь же вызывает лишь кратковременную сонливость и никак не способствует здоровому сну. Также Морган призвал ложиться спать именно тогда, когда ощущается сонливость, а не просто усталость.

В свою очередь доктор Дебора Ли из онлайн-консультации «Доктор Фокс» предупредила, что хроническая нехватка сна грозит проблемами с сердцем и артериальным давлением.

Он также повышает риск появления сахарного диабета, деменции и онкологии, а также увеличивает вероятность попасть в ДТП.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт Марият Мухина рассказала, что спать полезно в прохладном помещении. Особенно в период пандемии COVID-19, когда вирусы размножаются без циркуляции воздуха, как в инкубаторе. По её словам, для полноценного сна организму человека требуется температура 19–22 градуса.