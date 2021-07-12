Названы неожиданные продукты для сохранения зрения

Нутрициолог Анна Павлычева заявила, что для сохранения зрения организму в первую очередь требуется витамин А. Он участвует в синтезе основных зрительных пигментов, в том числе ответственных за сумеречное зрение, пояснила специалист в беседе с РИА Новости.

Павлычева подчеркнула , что в форме ретинола витамин А содержится в яйцах, говяжьей печени и красной икре.

А вот его предшественник — бета-каротин — в тыкве, моркови, батате, перце, абрикосах. Огромную поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). Больше всего их содержится в ярких овощах, фруктах и особенно ягодах, зимой можно перейти на замороженные ягоды, в них сохранена вся польза, — уточнила нутрициолог.

Она добавила, что в орехах, семечках, сливочном масле содержится полезный для зрения витамин Е, а в шпинате, петрушке и тех же яйцах — лютеин. В шпинате также есть зеаксантин, снижающий риск развития возрастной макулярной дегенерации, пояснила Павлычева.

По её словам, в сетчатке глаза содержится наибольшее количество Омега-3, поэтому в рационе данной кислоты должно быть много.

Выбирайте жирные сорта рыбы — лосось, сельдь, скумбрия, а также морепродукты, — указала специалист.

Ранее стало известно, что сезонные овощи, такие как свёкла, капуста и морковь, содержат множество витаминов, которые необходимы организму осенью. Свёкла поможет восстановить нервную систему и уменьшит тягу к сладкому, а морковь полезна для здоровья кожи, волос и ногтей. Об этом рассказал нутрициолог Евгений Арзамасцев.