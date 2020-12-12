Названы наиболее полезные для здоровья человека продукты

https://static.news.ru/photo/51e991f4-3d82-11eb-ac49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На китайском портале Sohu опубликованы десять самых полезных для здоровья человека продуктов, среди которых оказались как зерновые культуры, так и ягоды.

На первом месте — киноа. В этой зерновой культуре содержится много белка, аминокислот, кальция, железа, магния, калия. В киноа также есть крайне ценные омега-3 жирные кислоты, за счёт которых укрепляется сердечно-сосудистая система, сообщает РИА Новости.

На второй строчке оказалась черника. Не секрет, что в ней содержатся витамины A и E, антиоксиданты, которые улучшают память и защищают клетки мозга. Минусом черники является достаточно большое содержание в ягоде сахаров.

На третье место автор публикации поставил брокколи, в которой много минералов, витамина C, каротина, фосфора, железа, калия и марганца. Брокколи подходит для нейтрализации канцерогенов в организме, так как содержит фермент сульфорафан.

В то же время брокколи — отличный источник клетчатки, она значительно уменьшает всасывание глюкозы в желудочно-кишечном тракте, а затем снижает уровень глюкозы в крови, что полезно для людей, страдающих сахарным диабетом, — сказано в материале.

Среди других суперпродуктов оказались лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овёс и клубника.

Как сообщал NEWS.ru, ранее врачи назвали продукты для восполнения дефицита витамина D. К ним относятся жирная рыба, молоко и йогурты, а также грибы.