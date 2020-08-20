16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врач назвал наиболее подверженные раку органы

16:25, 20 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Наиболее подверженными раку органами являются молочные железы, кожа, толстая и прямая кишка, предстательная железа. Об этом заявил заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов.

Как рассказал медик в интервью радиостанции «Говорит Москва», при раннем выявлении опухоли и при условии отсутствия метастазов, человека можно спасти в 80-90 % случаев. Таким пациентам, как правило, проводят операцию, при этом крайне редко для излечения требуется дополнительная химиотерапия, уточнил он.

Но вообще рак — это на 90% приобретенная болезнь, от которой чаще всего страдают люди пожилого возраста. Конечно, болеют и дети, но редко; реже, чем пожилые, болеет молодежь, — заключил специалист.

Ранее нейрохирург Алексей Кащеев назвал основные симптомы рака головного мозга. Среди тревожных сигналов он выделил хронические головные боли, прогрессирующее ухудшение зрения и онемение конечностей. При подобных признаках человек должен сходить к онкологу и провести МРТ. Врач добавил, что пока не существует радикальных способов лечения глиобластомы. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия позволяют контролировать рост опухоли, но не решают проблему полностью, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео