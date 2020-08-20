Врач назвал наиболее подверженные раку органы

https://static.news.ru/photo/32ae517c-e2eb-11ea-b9ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Наиболее подверженными раку органами являются молочные железы, кожа, толстая и прямая кишка, предстательная железа. Об этом заявил заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов.

Как рассказал медик в интервью радиостанции «Говорит Москва», при раннем выявлении опухоли и при условии отсутствия метастазов, человека можно спасти в 80-90 % случаев. Таким пациентам, как правило, проводят операцию, при этом крайне редко для излечения требуется дополнительная химиотерапия, уточнил он.

Но вообще рак — это на 90% приобретенная болезнь, от которой чаще всего страдают люди пожилого возраста. Конечно, болеют и дети, но редко; реже, чем пожилые, болеет молодежь, — заключил специалист.